Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür dilemiş ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatacağını duyurmuştu.

