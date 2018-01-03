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  3. 03 Ocak 2018 09:20

Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı

Telefonları bilerek yavaşlatan Apple'ın indirimli pil değişim programı Türkiye'de başladı.

Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür dilemiş ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatacağını duyurmuştu.

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Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı

Şirket Ocak ayı sonunu beklemeden bugünden itibaren indirimli batarya değişim programı başlattığını açıkladı. Teknoloji devi, kampanyanın iPhone 6, 6S, 7 ve SE modellerinde geçerli olduğunu ifade etti.

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Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı

Garanti dışında kalan telefonların bataryasını 319 TL ile 190 TL arasında değiştiren Apple, yaptığı indirim ile bunu 129 TL'ye çekti.

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Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı

Apple'ın iPhone'ları bilerek yavaşlattığı haberi geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Bu haberin ardından şirkete ilk kişisel dava ilerleyen günlerde açılmıştı.

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