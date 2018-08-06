Apple yanlışlıkla yeni iPhone'u yayınladı

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor.



İşte merakla beklenen yeni iPhone'lar ile ilgili gündeme gelen o iddialar...



Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı