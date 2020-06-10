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  3. 10 Haziran 2020 10:20

Apple'dan arama motoru sürprizi!

ABD merkezli teknoloji devi Apple arama motoru satın alarak Google'a rakip olacak. Apple'ın bu hamlesinin Google'ı yıllık 15 milyar dolar zarar uğratabileceği belirtildi.

Apple'dan arama motoru sürprizi!

Teknoloji dünyasının en değerli iki şirketi Apple ve Google önümüzdeki dönemde rakip olabilir.

Apple'ın akıllı telefonları iPhone’larda varsayılan arama motoru olarak gelen Google’ın bunun için Apple 7-8 milar dolar aralığında bir ödeme yaptığı biliniyor.

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Apple'dan arama motoru sürprizi!

Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre bu ortaklık için yolun sonu göründü. Zira Apple kendi arama motoru ile bu alanda hizmet vermek için çalışmalara başlamış durumda.

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Apple'dan arama motoru sürprizi!

Forbes’ta yer alan habere göre, Apple Google ile anlaşmasını sonlandırarak kendi arama motorunu satın almayı planlıyor.

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Apple'dan arama motoru sürprizi!

Aynı haberde görüşlerine yer verilen Bernstein analisti Toni Sacconaghi, bu konudaki en uygun adayın DuckDuckGo olduğunun altını çizdi.

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