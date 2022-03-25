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  4. Xiaomi'nin gerisinde kalan Apple'dan dikkat çeken ''taksit'' kampanyası

Apple'dan dikkat çeken ''taksit'' kampanyası

Apple’ın ‘taksit öder gibi’ iPhone sahibi olunabilmesi için abonelik hizmetini başlatacağı öne sürüldü.

Apple'dan dikkat çeken ''taksit'' kampanyası - Resim: 1

Pandemiyle birlikte tedarik ve üretim zincirindeki aksaklıklar teknolojik cihaz fiyatlarını artırmıştı. 

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Apple'dan dikkat çeken ''taksit'' kampanyası - Resim: 2

Buna karşı çözüm arayan Apple, fiyat artışlarıyla düşen satışları aşmak için ‘abonelik’ sistemini deneyebilir.

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Apple'dan dikkat çeken ''taksit'' kampanyası - Resim: 3

Fiyatı 400 doların üstünde olan telefonlar kategorisinde dünya genelinde en çok satan telefon iPhone olmuştu. 

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Apple'dan dikkat çeken ''taksit'' kampanyası - Resim: 4

Ama genel kategoride en çok satılan markaysa Xiaomi.

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