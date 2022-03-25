Apple'dan dikkat çeken ''taksit'' kampanyası
Apple’ın ‘taksit öder gibi’ iPhone sahibi olunabilmesi için abonelik hizmetini başlatacağı öne sürüldü.
Pandemiyle birlikte tedarik ve üretim zincirindeki aksaklıklar teknolojik cihaz fiyatlarını artırmıştı.
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Buna karşı çözüm arayan Apple, fiyat artışlarıyla düşen satışları aşmak için ‘abonelik’ sistemini deneyebilir.
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Fiyatı 400 doların üstünde olan telefonlar kategorisinde dünya genelinde en çok satan telefon iPhone olmuştu.
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Ama genel kategoride en çok satılan markaysa Xiaomi.
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