Apple'dan kur zammı: İşte zamlı iPhone fiyatları
ABD merkezli teknoloji devi Apple, kurdaki artışla birlikte Türkiye fiyatlarını güncelledi. iPhone 13 modellerine 4 bin lira zam geldi.
Dolar/TL kurundaki artış piyasaları hareketlendirirken Türkiye'deki satışlarını durduran Apple ürünlerinin yeni fiyatları belli oldu. iPhone 13’lere yaklaşık 4 bin TL'lik zam yapıldı.
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Zamdan önce 11.999 TL’ye satılan iPhone 13'E, 3 bin TL’lik zam geldi. Fiyatı ise 14.999 TL’ye yükseldi.
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iPhone 13 Pro fiyatı ise 4 bin TL'lik zamla birlikte 15.999 TL’den 19.999 TL’ye yükseldi.
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ZAMLI IPHONE FİYATLARI
iPhone 13
iPhone 13 128 GB: 14.999 TL
iPhone 13 256 GB: 16.199 TL
iPhone 13 512 GB: 18.599 TL
iPhone 13 mini
iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL
iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL
iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL
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