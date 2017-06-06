Apple'ın tanıttığı kalemlik olay oldu
ABD'li teknoloji devi Apple, işletim sistemi ve uygulamalarıyla bilgisayar ve tabletlerindeki yenilikleri tanıttı. Apple'ın tanıttığı bir ürün ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dün pek çok yeniliği teknoloji dünyası ile paylaşan Apple'ın bu ürünü tabiri caizse sosyal medyada günün konusu oldu.
4 farklı renk seçeneğine sahip kalemlik fiyatı ile de eleştirilerin odağında. ABD'de 29 dolara satılan ürünün Türkiye fiyatı henüz bilinmese de vergiler ve Apple'ın Türkiye fiyat politikası çerçevesinde 150 – 200 TL bandında olması bekleniyor.
Özellikle sosyal medyada WWDC'de tanıttığı yeniliklerle bir kez daha gündeme gelen Apple, eleştirilerin de odağında. Kurucusu Steve Jobs döneminde piyasaya sürdüğü yeniliklerle adını duyuran teknoloji devinin bu özelliğini yitirdiği sıklıkla dile getirilen iddialar arasında.