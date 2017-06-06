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  3. 06 Haziran 2017 10:44

Apple'ın tanıttığı kalemlik olay oldu

ABD'li teknoloji devi Apple, işletim sistemi ve uygulamalarıyla bilgisayar ve tabletlerindeki yenilikleri tanıttı. Apple'ın tanıttığı bir ürün ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Apple'ın tanıttığı kalemlik olay oldu

Dün pek çok yeniliği teknoloji dünyası ile paylaşan Apple'ın bu ürünü tabiri caizse sosyal medyada günün konusu oldu.

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Apple'ın tanıttığı kalemlik olay oldu

4 farklı renk seçeneğine sahip kalemlik fiyatı ile de eleştirilerin odağında. ABD'de 29 dolara satılan ürünün Türkiye fiyatı henüz bilinmese de vergiler ve Apple'ın Türkiye fiyat politikası çerçevesinde 150 – 200 TL bandında olması bekleniyor.

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Apple'ın tanıttığı kalemlik olay oldu

Özellikle sosyal medyada WWDC'de tanıttığı yeniliklerle bir kez daha gündeme gelen Apple, eleştirilerin de odağında. Kurucusu Steve Jobs döneminde piyasaya sürdüğü yeniliklerle adını duyuran teknoloji devinin bu özelliğini yitirdiği sıklıkla dile getirilen iddialar arasında.

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Apple'ın tanıttığı kalemlik olay oldu

Apple'ın artık inovasyon odaklı bir şirket olma özelliğini kaybettiği iddisında olan pek çok kullanıcı kişisel bilgisayar, iPhone, iPad ve diğer ikonik ürünleri ile son 50 yılın en yenilikçi şirketi olan Apple'ın kimliğini kaybedip kaybetmediğini tartışıyor.

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