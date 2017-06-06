Apple'ın tanıttığı kalemlik olay oldu

Apple'ın artık inovasyon odaklı bir şirket olma özelliğini kaybettiği iddisında olan pek çok kullanıcı kişisel bilgisayar, iPhone, iPad ve diğer ikonik ürünleri ile son 50 yılın en yenilikçi şirketi olan Apple'ın kimliğini kaybedip kaybetmediğini tartışıyor.



