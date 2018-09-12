Apple'dan Türkiye için zam kararı !
Apple bugün gerçekleşen lansmandan sonra Türkiye'de bulunan modellerine zam yaptı.
Apple bugün gerçekleşen lansmanın ardından halihazırda ülkemizde satılmakta olan modellerinin fiyatlarında zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni satış fiyatları...
ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün gerçekleştirdiği lansman ile 3 yeni iPhone modelini tanıttı.
iPhone Xs, Xs Max ve Xr’ı görücüye çıkaran Apple Türkiye’de sattığı bazı telefon modellerinin fiyatlarına zam yaptı.