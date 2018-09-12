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  3. 12 Eylül 2018 23:02

Apple'dan Türkiye için zam kararı !

Apple bugün gerçekleşen lansmandan sonra Türkiye'de bulunan modellerine zam yaptı.

Apple'dan Türkiye için zam kararı !

Apple bugün gerçekleşen lansmanın ardından halihazırda ülkemizde satılmakta olan modellerinin fiyatlarında zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni satış fiyatları...

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Apple'dan Türkiye için zam kararı !

ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün gerçekleştirdiği lansman ile 3 yeni iPhone modelini tanıttı.

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Apple'dan Türkiye için zam kararı !

iPhone Xs, Xs Max ve Xr’ı görücüye çıkaran Apple Türkiye’de sattığı bazı telefon modellerinin fiyatlarına zam yaptı.

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Apple'dan Türkiye için zam kararı !

iPhone 7’nin 128 GB’lık versiyonu ise, 5.999 TL’ye yükseldi.

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