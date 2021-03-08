Apple'dan üç yeni giyilebilir cihaz geliyor!
ABD'li teknoloji devi Apple'ın 2022'de VR gözlük seti, 2025'te artırılmış gerçeklik gözlüğü ve son olarak 2030'da ise akıllı kontakt lens üretmeyi hedeflediği öğrenildi.
Teknoloji devi Apple'ın biz dizi giyilebilir cihaz geliştirdiği ortaya çıktı.
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Basına yansıyan bilgilere göre şirket 2030'da kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor .
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MacRumors'a sızan bilgielre göre Apple'ın ilk giyilebilir teknolojisi görece basit olan sanal gerçeklik (Virtual reality) gözlük seti.
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Şirket bu cihazları 2022'de piyasaya sürmeyi hedefliyor.
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