Apple'In iPhone 11 Pro modeli için şok iddia!
Teknoloji devi Apple'ın yeni telefon modellerinden iPhone 11 Pro'nun ABD'deki yasal limitin 2 katından fazla radyasyon yaydığı iddia edildi.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıttığı modellerinden iPhone 11 Pro radyasyon değerleri ile ilgili iddia ile gündemde.
Teknoloji portalı BGR'nin Penumbra Brands araştırmasına dayandırdığı haberine göre, iPhone 11 Pro ABD Federal Haberleşme Komisyonu'nun (FCC) koyduğu limitin iki katından fazla radyasyon yayıyor.
Yayınlanan rapora göre, iPhone 11 Pro yaklaşık 3.8 SAR değerine sahip. FCC'nin koyduğu limit ise 1.6 W/kg
"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.
İŞTE EN POPÜLER 10 TELEFONUN SAR DEĞERLERİ
Gadgets Now Android telefonların SAR değerlerini derledi. Listede yer alan telefonların baş ve vücut olarak iki farklı SAR değerlerine yer verildi. Baş için olan aktif telefon görüşmesi anında, vücut için olan ise taşıma esnasında ya da aktif kullanımda değilken ortaya çıkan edilen enerji miktarını ifade ediyor.
İşte en popüler 10 telefonun SAR değerleri...