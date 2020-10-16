Apple'ın tepki çeken kararı Fransa'da yasaya takıldı
Teknoloji devi Apple, yeni amiral gemisi iPhone 12 modellerinin kutusundan şarj cihazı ve kulaklık modelini kaldırdı. Ancak şirketin bu kararı Fransa için geçerli olmayacak.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın yeni iPhone modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti.
Söz konusu iddialar şirketin salı akşamı gerçekleştirdiği lansmandan sonra resmiyet kazanmış, iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklığın yer almayacağı belli olmuştu.
Başka bir deyişle iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiye de neden oldu.