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  3. 16 Ekim 2020 10:51

Apple'ın tepki çeken kararı Fransa'da yasaya takıldı

Teknoloji devi Apple, yeni amiral gemisi iPhone 12 modellerinin kutusundan şarj cihazı ve kulaklık modelini kaldırdı. Ancak şirketin bu kararı Fransa için geçerli olmayacak.

Apple'ın tepki çeken kararı Fransa'da yasaya takıldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın yeni iPhone modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti.

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Apple'ın tepki çeken kararı Fransa'da yasaya takıldı

Söz konusu iddialar şirketin salı akşamı gerçekleştirdiği lansmandan sonra resmiyet kazanmış, iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklığın yer almayacağı belli olmuştu.

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Apple'ın tepki çeken kararı Fransa'da yasaya takıldı

Başka bir deyişle iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiye de neden oldu.

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Apple'ın tepki çeken kararı Fransa'da yasaya takıldı

Ancak Apple’ın bu kararı Fransa için geçerli olmayacak. Zira ülkede yürürlükte olan bir yasa şirketin kutuda kulaklığa yer vermesini zorunlu kılıyor.

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