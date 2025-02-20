Apple'ın ''yeni oyuncağı'' iPhone 16E'nin fiyatı belli oldu
Apple'ın yeni nesil iPhone modeli iPhone 16e modelinin Türkiye satış fiyatı açıklandı.
Apple'ın bir süredir isim değişikliği yapacağı telefonu nihayet tanıtıldı. Resmi olarak yapılan tanıtım ile telefonun iPhone 16e ismine sahip olduğu görüldü.
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Tasarım olarak sızıntılardaki kamera kurulumuna sahip olan iPhone 16e, 6,1 inç 60 Hz Super Retina XDR ekrana sahip.
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A18 işlemcisine sahip olan iPhone 16e, iki farklı renk seçeneği ile sunuldu.
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Telefonda 48 MP'lik tek bir kamera bulunuyor. Fusion kamera özelliğinde olan kameraya alt tarafta USB-C portu eşlik ediyor.
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