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  3. 29 Eylül 2019 14:30

ASELSAN'ın elektrikli otobüsü yollara iniyor

ASELSAN'ın geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, otobüs üreticisi TEMSA'nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araca güç verecek. ASELSAN önemli adımı kamuoyundan tam not aldı.

ASELSAN'ın elektrikli otobüsü yollara iniyor

Elektrikli araçlar sağladıkları ekonomik ve konforlu ulaşım ile sıfır karbondioksit salımı dolayısıyla başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada merkezi ve yerel yönetimler tarafından çevreci politikalar çerçevesinde desteklenerek yaygınlaştırılıyor.

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ASELSAN'ın elektrikli otobüsü yollara iniyor

Bu gelişme dolayısıyla birçok otomobil ve ticari araç üreticisi elektrikli araç sistemlerine veya elektrikli araçlarda yer alan kritik teknolojilere yöneliyor.

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ASELSAN'ın elektrikli otobüsü yollara iniyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN da askeri alanda edinilen teknolojik birikimi kullanarak elektrikli araçlarda kritik teknoloji olarak nitelendirilen Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu, Batarya Yönetim Sistemi gibi teknolojileri geliştirdi.

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ASELSAN'ın elektrikli otobüsü yollara iniyor

Şirketin, otobüs üreticisi TEMSA ile kurduğu iş birliği sonunda da Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV ortaya çıktı. Otobüs, 2016 yılında kamuoyuna tanıtıldı. .

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