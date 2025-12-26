ASELSAN'ın uzun menzilli KGK-84’ü hedefi tam 12'den vurdu
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, F-16'dan atılan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti'nin hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, Türk savunma sanayisinin güdüm teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti'nin atış testi görüntülerini paylaştı.
Görgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "F-16'dan atılarak hedefine tam isabetle ulaşan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti; uzun menzilden, önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle ülkemizin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Milli mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerimiz, Türk savunma sanayinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarılar, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kendi teknolojimizi üretme ve milli çözümlerle küresel rekabet gücü kazanma vizyonunun somut çıktılarıdır. Bu önemli başarıda katkı sunan başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve milli mühendisliğin gurur kaynağı ASELSAN ailesine emekleri, katkıları ve kararlı duruşları için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
KGK-84
ASELSAN tarafından geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti-84 (KGK-84) genel maksat bombalara entegre edilebilen, hava platformlarından atılabilen, sabit sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS navigasyon yeteneği olan, uzun menzilli kanatlı güdüm kitidir.
KGK-84'ün teknik özellikleri
Menzil : 100 km
İrtifa : 0- 40.000 ft (MSL)
CEP : <10 metre
Güdüm : GPS / INS
GNSS Karıştırmasına karşı Antijam anteni
Ağırlık (Bomba dahil) : 1110 kg
Çap : 66 cm
Uzunluk : 382 cm