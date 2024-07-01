Ay nasıl oluştu? Tüm bildiklerimiz yanlış olabilir

AY'IN TARİHİ YENİDEN KEŞFEDİLEBİLİR



Grafen, karbonun saf bir formu. Bu karbonun kökenlerini daha derinlemesine incelemek için Çinli araştırma ekibi daha genç Ay örneklerini incelemeye odaklandı.Bu örnekler yaklaşık 2 milyar yaşında. Amaç, Ay'da bulunan yerli karbonun kristal yapısını çözmekti.Bu örneklerde bulunan grafeni analiz ettikten sonra araştırmacılar, Ay'ın yüzeyinde bir karbon yakalama süreci olabileceğini öne sürdüler .Shenyang Ulusal Malzeme Bilimi Laboratuvarı ve Çin Derin Uzay Araştırma Laboratuvarı'ndan uzmanların da yer aldığı ekip, bulgularının "kimyasal bileşenlerin anlaşılmasını ve Ay'ın tarihini yeniden keşfedebileceğini" vurguladı.