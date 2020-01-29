''Ay'a bayrak diken kişi bendim''
İnsanoğlunun ilk defa Ay'a ayak bastığı NASA'nın Apollo 11 görevi Armstrong ile birlikte Ay’a giden astronot Buzz Aldrin'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
Dünyamızın tek doğal uydusu Ay’da atılan ilk adımın üzerinden 50 yıl geçti. Ancak bu görev ile ilgili komplo teorilerinin ardı arkası hala kesilmiş değil.
Apollo 11 görevi Neil Armstrong ile birlikte Ay’a giden bir diğer astronot Buzz Aldrin'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Aldrin, Ay'a ABD bayrağını diken kişinin aslında kendisi olduğunu itiraf etti.