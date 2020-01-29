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  3. 29 Ocak 2020 15:31

''Ay'a bayrak diken kişi bendim''

İnsanoğlunun ilk defa Ay'a ayak bastığı NASA'nın Apollo 11 görevi Armstrong ile birlikte Ay’a giden astronot Buzz Aldrin'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

''Ay'a bayrak diken kişi bendim''

Dünyamızın tek doğal uydusu Ay’da atılan ilk adımın üzerinden 50 yıl geçti. Ancak bu görev ile ilgili komplo teorilerinin ardı arkası hala kesilmiş değil.

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''Ay'a bayrak diken kişi bendim''

Apollo 11 görevi Neil Armstrong ile birlikte Ay’a giden bir diğer astronot Buzz Aldrin'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde.

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''Ay'a bayrak diken kişi bendim''

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Aldrin, Ay'a ABD bayrağını diken kişinin aslında kendisi olduğunu itiraf etti.

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''Ay'a bayrak diken kişi bendim''

Aldrin, fotoğrafı çeken kişinin Neil Armstrong olduğunu belirtti. Aldrin'in bu açıklaması sonrası Ay yüzeyine ABD bayrağını Neil Armstrong’un diktiğine yönelik genel kanı ortadan kalkmış oldu.

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