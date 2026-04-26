Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
Çinli bilim insanları, Ay'dan getirilen toprak ve kaya örneklerinde daha önce hiç görülmemiş iki yeni mineral tespit etti.
Kaynak: DHA
Çin basını, Çinli bilim insanlarının Ay'dan toplanan numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineralin varlığını keşfettiğini duyurdu.
Çin’in Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’da düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde, Ay'da bulunan iki yeni mineral kamuoyuna açıklandı.
‘Chang'e-5’ keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine ‘magnesiochangesite-(Y)’ ve ‘changesite-(Ce)’ adları verildi.
Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.
