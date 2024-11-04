Ay'ın bilinmeyen yüzüne yolculuk başlıyor
NASA, 50 yıl aradan sonra Ay'a iniş yapacağı 9 bölgeyi belirledi. Astronotlar, daha önce keşfedilmemiş Ay’ın güney kutbuna yakın bir bölgeye iniş yapacak.
Kaynak: DHA
NASA, Artemis III misyonu ile Ay’a iniş yapılacak bölgeleri belirledi. Bu misyonla, 50 yıl sonra astronotlar yeniden Ay’ın yüzeyine adım atacak.
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Uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacak bu görevde ilk kez siyahi ve kadın astronotlar yer alacak.
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NASA, iniş yapması planlanan bölgeleri Ay’ın güney kutbuna yakın olarak belirledi. Uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter ve çeşitli araştırma verileri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda, Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki tepe bölgeleri seçildi.
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Her bir bölge, Güneş Sistemi'nin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor.
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