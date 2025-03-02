Ay'ın karanlık yüzünü görüntüleyen Blue Ghost Dünya'nın uydusuna indi
ABD merkezli özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay yüzeyini kaydettiği görüntüleri paylaştıktan sonra Blue Ghost uzay aracının Ay'a otonom inişini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Merkezi ABD'nin Texas eyaletinde bulunan özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay'ın yüzeyini kaydettiği görüntüleri yayınladı.
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Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Pencereden dışarı baktığınızda ve neredeyse eve varacağınızı anladığınızda hissettiğiniz o duygu" ifadelerini kullandı. Görüntüde Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı yer aldı.
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15 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan ve Ay yörüngesine 13 Şubat'ta giren uzay aracı, bugün ( 2 Mart ) otonom olarak Ay’a iniş yaptı.
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Uzay aracının yüzeydeki görevi 14 gün sürecek. Blue Ghost başarılı olması durumunda Ay'a yumuşak iniş yapan ikinci özel uzay aracı oldu.
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