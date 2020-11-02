Bakışları insana benzeyen robot şaşkına çevirdi
Disney tarafından geliştirilen yeni nesil robot, tasarımıyla görenleri şaşırtıyor. İnsanların bakışlarına oldukça yakın bir görünüme sahip olan robot, bakışlarıyla korkutuyor.
Disney Research mühendisleri tarafından geliştirilen bu özel robot, diğer robotlardan çok farklı bir özelliğe sahip.
Uzmanların uzun bir zaman boyunca üzerinde çalıştığı robot, yeni bir teknoloji sunmasından öte bakışlarıyla şaşkına çeviriyor.
Robot, insan gibi bakabilmek için özel bir göz, göz kapağı ve kaş tasarımına sahip. Gözler hareketli olduğu için de bakışlar oldukça gerçekçi.