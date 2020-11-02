SON DAKİKA
ACI HABER SABAH GELDİ! DEPREMDEKİ CAN KAYBI ARTIYOR...
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Kasım 2020 10:08

Bakışları insana benzeyen robot şaşkına çevirdi

Disney tarafından geliştirilen yeni nesil robot, tasarımıyla görenleri şaşırtıyor. İnsanların bakışlarına oldukça yakın bir görünüme sahip olan robot, bakışlarıyla korkutuyor.

Bakışları insana benzeyen robot şaşkına çevirdi

Disney Research mühendisleri tarafından geliştirilen bu özel robot, diğer robotlardan çok farklı bir özelliğe sahip.

1/ 26
Bakışları insana benzeyen robot şaşkına çevirdi

Uzmanların uzun bir zaman boyunca üzerinde çalıştığı robot, yeni bir teknoloji sunmasından öte bakışlarıyla şaşkına çeviriyor.

2/ 26
Bakışları insana benzeyen robot şaşkına çevirdi

Robot, insan gibi bakabilmek için özel bir göz, göz kapağı ve kaş tasarımına sahip. Gözler hareketli olduğu için de bakışlar oldukça gerçekçi.

3/ 26
Bakışları insana benzeyen robot şaşkına çevirdi

Derisiz bir insansı tasarımıyla dikkat çeken robot, göz teması kurabiliyor. Disney'in geliştirdiği korkutucu robot, hareket eden bir özne ile göz temasını sürdürebiliyor.

4/ 26
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM