Bankalarda yeni dönem: Havale ve EFT işlemleri artık böyle yapılacak

"ÖDEME İSTE" ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU

Mobil bankacılık kullanan müşteriler, para gönderme butonunun yanında artık "Ödeme İste" butonunu da görebilecekler. Bu yeni özellik sayesinde, borçlu olan kişilerden FAST ödeme talebi almak mümkün hale geldi. Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, alacaklılar, borçlularına ödeme isteği gönderebilecek ve bu talep üzerine borçlu, kendisine iletilen bildirimi onayladığında ödeme işlemi tamamlanacak.