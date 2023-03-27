Bayraktar TB3'ten yeni görüntüler! İlk uçuş için gün sayıyor
Adını dünyaya duyuran İHA üreticisi BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün yeni fotoğraflarını paylaştı.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.
Baykar'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bayraktar TB3'ün özellikleri şu şekilde:
Temel Uçuş Performans Kriterleri
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8.35 Metre Uzunluk
- 2.6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
Gelişmiş özellikler
-Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
-Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
-Otomatik İniş ve Kalkış