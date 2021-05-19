Beklenen özellikle geliyor: WhatsApp'ta istenmeyen mesajlara son
Yeni gizlilik sözleşmesi ile tepkileri üzerine çeken WhatsApp, kullanıcılar için yeni bir özellik sunmayı hedefliyor.
WhatsApp milyarlık kullanıcısıyla sınırları zorlarken yeni özelliğini devreye aldı. Yeni Arşiv olarak adlandırılan bu özellik, Google Play Beta Programı aracılığıyla güncellendi.
Bu arşiv özelliği uzun zamandır WhatsApp kullanıcıları tarafından bekleniyor ancak ne olduğunu bilmiyorsanız kısaca ne olduğundan bahsedelim.
ARŞİVLENEN MESAJLAR ARTIK GÖRÜLMEYECEK
Bir kişiyle konuşmanızı arşivlediğiniz zaman eğer o kişi size yeni bir mesaj gönderirse ana ekrana geri dönüyordu. Bu ise küçük gibi dursa da oldukça şikayet edilen bir durumdu. Bu yeni arşiv özelliğinde yer alan detaylar arasında yeni bir mesaj gelse bile sohbetleriniz arşivde kalmaya devam edecek. Yani sürekli karşınıza çıkmayacak.
Bu özellik sayesinde artık 'kurtulmak istediğiniz arşivli' mesajlar orada kalacak. Yeni özellik yakında bütün kullanıcılara sunulacak.