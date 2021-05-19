Beklenen özellikle geliyor: WhatsApp'ta istenmeyen mesajlara son

ARŞİVLENEN MESAJLAR ARTIK GÖRÜLMEYECEK

Bir kişiyle konuşmanızı arşivlediğiniz zaman eğer o kişi size yeni bir mesaj gönderirse ana ekrana geri dönüyordu. Bu ise küçük gibi dursa da oldukça şikayet edilen bir durumdu. Bu yeni arşiv özelliğinde yer alan detaylar arasında yeni bir mesaj gelse bile sohbetleriniz arşivde kalmaya devam edecek. Yani sürekli karşınıza çıkmayacak.