Bilgisayarlarda büyük güvenlik açığı: Tüm bilgilerinizi bu şekilde çalıyorlar

Cihazlar USB portlarına takılıyor ve ekrandaki fare hareketini simüle ediyor. 2024 boyunca, Kaspersky'nin ana B2B ve B2C çözümleri tarafından dünya çapında tespit edilen ve engellenen 3 milyar yerel tehdit mevcutken, bunlar arasında çıkarılabilir USB sürücüler, CD'ler ve DVD'ler aracılığıyla yayılan veya başlangıçta açık olmayan biçimde bilgisayara giren kötü amaçlı yazılımlar da vardı.