Bilgisayarlarda büyük güvenlik açığı: Tüm bilgilerinizi bu şekilde çalıyorlar
Kaspersky uzmanları, fare hareket simülatörlerinin uzaktan çalışanları ve işverenleri hedef alan siber tehdit olabileceği konusunda uyardı.
Kaspersky, uzaktan çalışanları ve işverenleri "mouse jigglers" olarak da bilinen bilgisayar faresi simülatörlerine karşı uyardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, "mouse jigglers" olarak da bilinen bu cihazlar, kişinin bilgisayarda çalıştığı izlenimini yaratarak cihazın uyku moduna geçmesini engellemek ve kurumsal mesajlaşma programlarındaki durum göstergelerini çevrimiçi tutmak için tasarlanıyor.
Cihazlar USB portlarına takılıyor ve ekrandaki fare hareketini simüle ediyor. 2024 boyunca, Kaspersky'nin ana B2B ve B2C çözümleri tarafından dünya çapında tespit edilen ve engellenen 3 milyar yerel tehdit mevcutken, bunlar arasında çıkarılabilir USB sürücüler, CD'ler ve DVD'ler aracılığıyla yayılan veya başlangıçta açık olmayan biçimde bilgisayara giren kötü amaçlı yazılımlar da vardı.
Türkiye'de temmuz-eylül arasında kullanıcıların yüzde 21,9'u bu tarz yerel tehditlerle karşılaştı.
USB aygıtları aracılığıyla yayılanlar da dahil olmak üzere yerel tehditleri engellemek için Kaspersky uzmanları, işletmelere her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşlar için çevrimiçi ve çevrimdışı tehditlere karşı gerçek zamanlı koruma sağlayan Kaspersky Next ürün serisindeki çözümleri önerirken, personellereyse kapsamlı siber eğitim sunan bir çevrimiçi araç kullanarak siber riskleri insani yönden en aza indirmek için çalışanların dijital okuryazarlığını artırma tavsiyesinde bulundu.