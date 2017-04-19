Dev göktaşı dünyayı teğet geçecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün dev bir göktaşının dünyaya 'teğet geçeceğini' duyurdu. Çapının 640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen göktaşı, dünyaya yaklaşık 1,7 milyon kilometre mesafeden geçecek.



