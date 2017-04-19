Dev göktaşı dünyayı teğet geçecek
NASA ve diğer uzay birimleri bugün alarm durumunda, çapı 1.4 kilometreyi bulan göktaşı yakından takip ediliyor. Dünya'ya Güneş yönünden yaklaşıp gökyüzünde iki gece boyunca kalacak göktaşı, küçük teleskoplarla görülebilecek.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün dev bir göktaşının dünyaya 'teğet geçeceğini' duyurdu. Çapının 640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen göktaşı, dünyaya yaklaşık 1,7 milyon kilometre mesafeden geçecek.
Göktaşını 'potensiyel tehlike' olarak niteleyen NASA, dünyaya yakın geçen 100 metreden büyük her cismi bu şekilde sınıflandırıyor.
JO25 adı verilen göktaşı, ilk defa 2014 yılında NASA'nın Arizona eyaletindeki gözlemevinden görülmüştü. Göktaşının fiziksel özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor ancak izlediği yol yakından takip ediliyor.