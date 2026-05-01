Bilim dünyasında devrim! Beyinle doğrudan konuşan yapay sinir hücreleri üretildi
ABD’deki Northwestern Üniversitesi'nde bilim insanları biyolojik nöronlarla uyumlu elektrik sinyalleri üretebilen, basılabilir ve esnek yapay sinir hücreleri geliştirdi. Fare beyin dokusu üzerindeki testlerde gerçek hücreleri uyarmayı başaran bu teknoloji, hem tıp hem de yapay zeka donanımlarında taşları yerinden oynatacak.
Kaynak: DHA
Geleceğin teknolojisi, biyoloji ile elektroniği birleştiren dev bir adıma sahne oldu. Northwestern Üniversitesi'nden mühendisler, gerçek beyin hücreleriyle doğrudan iletişim kurabilen ve düşük maliyetli yazıcı teknikleriyle üretilebilen yapay sinir hücreleri geliştirdi.
Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde, bu yapay hücrelerin biyolojik nöronlarla uyumlu elektrik sinyalleri ürettiği kanıtlandı.
Fare beyin dokusu üzerine yerleştirilen yapay nöronların, gerçek sinir hücrelerini tetikleyerek sinyal iletimi sağladığı gözlemlendi.
Bu durum, felçli hastalar veya nörolojik rahatsızlıkları olan bireyler için biyonik protezlerin ve beyin-makine arayüzlerinin çok daha doğal bir şekilde çalışabileceği anlamına geliyor.
