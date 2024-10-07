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Bilim dünyasında heyecan yaratan keşif: Tam 2 milyar yaşında

Bilim insanları, Güney Afrika'daki kayalıklarda 2 milyar yıl öncesi ait mikroplar keşfetti.

Kaynak: DHA
Bilim dünyasında heyecan yaratan keşif: Tam 2 milyar yaşında - Resim: 1

Bilim insanları, Güney Afrika’daki 2 milyar yıllık bir kayada, dünya üzerindeki en yaşlı mikropları keşfetti. Bu araştırmanın, dünyanın en eski mikroplarını ortaya çıkardığı ve 2 milyar yıllık kayadaki mikropların yalnızca Dünya'nın değil, Mars'ın da geçmişine ışık tutabileceği kaydedildi.

 

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Bilim dünyasında heyecan yaratan keşif: Tam 2 milyar yaşında - Resim: 2

Tokyo Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nden bir ekip tarafından yapılan keşif, Microbial Ecology dergisinde yayımlandı. 

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Bilim dünyasında heyecan yaratan keşif: Tam 2 milyar yaşında - Resim: 3

Ekip lideri Yohey Suzuki, bu tür eski kayaçların yaşanabilir olup olmadığının bilinmediğini söyleyerek, "Bu çok heyecan verici bir keşif" dedi.

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