  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Mayıs 2019 07:57

Bilim insanları açıkladı ! 2029'da Dünya'yı teğet geçecek

Bilim insanları, 340 metre çapındaki astreoidin 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya'nın 31 bin kilometre yakınından geçeceğini belirtti.

Bilim insanları açıkladı ! 2029'da Dünya'yı teğet geçecek

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Massachusetts Teknoloji Üniversitesinden gezegen bilimci Richard Binzel, "Apofis" adlı asteroidin 13 Nisan 2029'da Dünya'ya yakın geçiş yapacağını açıkladı.

1/ 5
Bilim insanları açıkladı ! 2029'da Dünya'yı teğet geçecek

Uluslararası Havacılık ve Uzay Akademisinin düzenlediği Gezegen Savunma Konferansı'nda konuşan Binzel, "Böylesine büyük bir gök cisminin Dünya'ya bu kadar yaklaşması ancak bin yılda bir görülebilecek bir gelişme, dolayısıyla buradaki fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

2/ 5
Bilim insanları açıkladı ! 2029'da Dünya'yı teğet geçecek

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını belirten Richard Binzel, asteroidin yörüngeye teğet yapacağı geçişi izlemenin, gezegeni potansiyel asteroid tahribatından korumaya yönelik önlemler geliştirmek bakımından faydalı olacağını vurguladı.

3/ 5
Bilim insanları açıkladı ! 2029'da Dünya'yı teğet geçecek

Dünya yörüngesini ekvator enleminde Hint Okyanusu üzerinde teğet geçmeye başlayacak asteroid, Afrika kıtası üzerinde batıdan doğuya kuzeye doğru meyille ilerleyerek, Atlantik Okyanusu'nu ve ABD'yi katettikten sonra Pasifik Okyanusu üzerinde Dünya yörüngesinden çıkacak.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM