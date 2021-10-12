Bilim insanları açıkladı: Ay'ın tarihini değiştiren keşif
Ay'dan getirilen örnekler 1.97 milyar yıl öncesinde bile volkanik hareketlilik olduğunu ortaya çıkardı.
Çin'in Ay'a gönderdiği keşif aracının topladığı örnekler Dünya'ya getirildi.
Bilim insanları Ay'ın yüzeyinden alınan kaya parçalarını incelediklerinde şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.
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40 yıldan uzun süredir ilk defa Ay'dan Dünya'ya kaya örneği getirildi. Bu örnekler uluslararası bir araştırma ekibi tarafından incelendi.
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Apollo görevleri sırasında toplanan örnekler Ay'daki volkanik aktivitelerin geçmişini 3 milyar yıl öncesine dayandırıyordu.
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Ancak yeni bulgulara göre Ay'da çok daha sonraki dönemde bile volkanik hareketlilik bulunuyordu. Toplanan örnekler incelendiğinde 1.97 milyar yıl öncesinde bile Ay'da volkanik hareketlilik olduğu tespit edildi.
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