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  3. 09 Ocak 2019 11:00

Bilim insanları açıkladı: İşte Mona Lisa'nın gizemi

Bilim insanları, dünyanın en ünlü tablolarından biri olan Mona Lisa'nın ardındaki gizemi açıkladı.

Bilim insanları açıkladı: İşte Mona Lisa'nın gizemi

Rönesans döneminin en bilinen sanatçılarının başında gelen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'nın gizemi çözüldü

Yapılan son çalışmada Mona Lisa'nın gözlerinin bizi takip etmediği ortaya çıktı.

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Bilim insanları açıkladı: İşte Mona Lisa'nın gizemi

Yayınlanan raporda “Mona Lisa etkisi bu tabloda yok ve Mona Lisa size bakmıyor” ifadelerine yer verildi.

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Bilim insanları açıkladı: İşte Mona Lisa'nın gizemi

Aynı raporda Mona Lisa’nın resimsel alanın içerisinde 35.5 cm sola baktığını bunun gerçek hayatta tabloya bakan birisi için 15.4 derecelik bir açı olduğunu belirttiler.

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Bilim insanları açıkladı: İşte Mona Lisa'nın gizemi

LEONARDO DA VİNCİ'NİN MONA LİSA TABLOSUNUN DEĞERİ NE KADAR?
Sanat eserlerine ve antikalara değer biçme uzmanı Elsa Gody, FranceTV televizyonuna verdiği mülakaatta "Louvre Müzesi bilet fiyatlarını ve Mona Lisa'yı belli bir süre içinde ziyaret edenleri hesaba katarak bir değer biçmek istersek tablonun fiyatı 2 milyar doları geçer" ifadelerini kullanmıştı.

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