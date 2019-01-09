Bilim insanları açıkladı: İşte Mona Lisa'nın gizemi
Bilim insanları, dünyanın en ünlü tablolarından biri olan Mona Lisa'nın ardındaki gizemi açıkladı.
Rönesans döneminin en bilinen sanatçılarının başında gelen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'nın gizemi çözüldü
Yapılan son çalışmada Mona Lisa'nın gözlerinin bizi takip etmediği ortaya çıktı.
Yayınlanan raporda “Mona Lisa etkisi bu tabloda yok ve Mona Lisa size bakmıyor” ifadelerine yer verildi.
Aynı raporda Mona Lisa’nın resimsel alanın içerisinde 35.5 cm sola baktığını bunun gerçek hayatta tabloya bakan birisi için 15.4 derecelik bir açı olduğunu belirttiler.
LEONARDO DA VİNCİ'NİN MONA LİSA TABLOSUNUN DEĞERİ NE KADAR?
Sanat eserlerine ve antikalara değer biçme uzmanı Elsa Gody, FranceTV televizyonuna verdiği mülakaatta "Louvre Müzesi bilet fiyatlarını ve Mona Lisa'yı belli bir süre içinde ziyaret edenleri hesaba katarak bir değer biçmek istersek tablonun fiyatı 2 milyar doları geçer" ifadelerini kullanmıştı.