Bilim insanları açıkladı: İşte Mona Lisa'nın gizemi

LEONARDO DA VİNCİ'NİN MONA LİSA TABLOSUNUN DEĞERİ NE KADAR?

Sanat eserlerine ve antikalara değer biçme uzmanı Elsa Gody, FranceTV televizyonuna verdiği mülakaatta "Louvre Müzesi bilet fiyatlarını ve Mona Lisa'yı belli bir süre içinde ziyaret edenleri hesaba katarak bir değer biçmek istersek tablonun fiyatı 2 milyar doları geçer" ifadelerini kullanmıştı.

