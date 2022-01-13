Bilim insanları kendi yapay Ay'ını inşa etti
Çin, türünün ilk örneği olan düşük yerçekimi koşullarını simüle eden yapay bir Ay inşa etti.
Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamı Li Ruilin, doğudaki Şuzhou kentindeki yapay Ay projesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak başlatılmasının beklendiğini söyledi.
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Programı 'dünyada türünün ilk örneği' olarak nitelendiren Li, projeyle birlikte yerçekimi 'istendiği kadar kaybedilebileceği' için Ay simülasyonunu tamamen yeni bir düzeye taşıdığını söyledi.
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Tesis, 60 santimetre çapında bir mini "Ay " barındıran bir vakum odasından oluşuyor.
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Ay'da bulunanlar kadar hafif olan kayalar ve tozlar yer alıyor.
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