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Bilim insanları kendi yapay Ay'ını inşa etti

Çin, türünün ilk örneği olan düşük yerçekimi koşullarını simüle eden yapay bir Ay inşa etti.

Bilim insanları kendi yapay Ay'ını inşa etti - Resim: 1

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamı Li Ruilin, doğudaki Şuzhou kentindeki yapay Ay projesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak başlatılmasının beklendiğini söyledi. 

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Bilim insanları kendi yapay Ay'ını inşa etti - Resim: 2

Programı 'dünyada türünün ilk örneği' olarak nitelendiren Li, projeyle birlikte yerçekimi 'istendiği kadar kaybedilebileceği' için Ay simülasyonunu tamamen yeni bir düzeye taşıdığını söyledi.

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Bilim insanları kendi yapay Ay'ını inşa etti - Resim: 3

Tesis, 60 santimetre çapında bir mini "Ay " barındıran bir vakum odasından oluşuyor.

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Bilim insanları kendi yapay Ay'ını inşa etti - Resim: 4

Ay'da bulunanlar kadar hafif olan kayalar ve tozlar yer alıyor.

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