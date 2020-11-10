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  3. 10 Kasım 2020 12:16

Bilim insanları tedirgin! İşte dünyayı bekleyen o korkunç son...

Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

Bilim insanları tedirgin! İşte dünyayı bekleyen o korkunç son...

DÜNYA'YI BEKLEYEN KAÇINILMAZ TEHLİKE! Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

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Bilim insanları tedirgin! İşte dünyayı bekleyen o korkunç son...

10 bin yıl sonra Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!

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Bilim insanları tedirgin! İşte dünyayı bekleyen o korkunç son...

13 bin yıl sonra Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.

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Bilim insanları tedirgin! İşte dünyayı bekleyen o korkunç son...

15 bin yıl sonra Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak!

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