Bilim insanları yansıyan galaksilerin nedenini buldu
Yıllar önce tesadüfen ortaya çıkan bir görüntüde iki galaksinin yansıdığı tespit edilirken yıllar sonra bilim insanları nedenini keşfetti.
Bilim insanları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) ait Hubble teleskobunu kullanarak çarpıcı bir keşif yaptılar. Yapılan keşif ile devasa bir galaksi kümesi olduğu bulundu.
Hubble gibi teleskoplar, evrenin derinliklerine baktıklarında, “kütleçekimsel merceklenme” olarak adlandırılan bir durumu kullanarak çok uzaktaki bir nesneyi görüntüleyebilirler.
Bu özel olay, galaksi gibi büyük uzak bir cisimle Dünya arasında olan ve uzay zamanının bükülebildiği bir yerde gerçekleşiyor.
Bu sayede gökbilimciler normal şartlarda görülemeyecek kadar uzakta ve soluk görünen nesneleri anlık olarak görebiliyorlar.
Ancak bazen bu fenomenler, Hubble trafından 2013’te tespit edilen ve birbirinin mükemmel yansımaları olan 2 nesne gibi görünüyorlar.
Bu tuhaf durum bazen garip şekillerde sonuçlanabiliyor.
Bununla brilikte, gök bilimciler hali hazırda kütleçekimsel mercekten dolayı garip şekillere girmiş gibi gözüken galaksileri görmeye alışıklar, fakat bu yansıma diğerlerinden daha farklıydı.
Yansıyan nesneyi ilk fark eden Shawnee Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacı Timothy Hamilton, “Gerçekten şaşırdık” dedi.
Hamilton ve meslektaşları o zamandan bu yana yansıyan garip nesneyi inceliyorlar ve sonunda yansıyan galaksinin gizemini çözdüler.
Daha önce Dünya ile nesne arasında sınıflandırılmamış, uzak galaksinin ikiz görüntüsünü üretecek şekilde hizada duran devasa bir galaksi kümesi olduğunu buldular.