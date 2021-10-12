Bilim insanları yansıyan galaksilerin nedenini buldu

Bilim insanları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) ait Hubble teleskobunu kullanarak çarpıcı bir keşif yaptılar. Yapılan keşif ile devasa bir galaksi kümesi olduğu bulundu.

Hubble gibi teleskoplar, evrenin derinliklerine baktıklarında, “kütleçekimsel merceklenme” olarak adlandırılan bir durumu kullanarak çok uzaktaki bir nesneyi görüntüleyebilirler.

Bu özel olay, galaksi gibi büyük uzak bir cisimle Dünya arasında olan ve uzay zamanının bükülebildiği bir yerde gerçekleşiyor.