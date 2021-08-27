Bilim insanlarından korkutan tespit: Dünya artık bir küre değil! Şekli değişti
Bilim insanları, dünya genelindeki buz tabakaları ve buzulların erimesiyle dünyanın kabuğunun üzerindeki ağırlıktan kurtularak yükseldiğini belirledi.
Yeni bir araştırmaya göre buzullarda ve Grönland'la Antarktika gibi kara kütlelerinde eriyen buz, dünyanın kabuğunda hafif bükülmeye neden oluyor.
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Geophysical Research Letters dergisinde geçen hafta yayımlanan araştırmaya göre dünya genelindeki buz tabakalarının ve buzulların erimesiyle su yeniden dünyanın her yanındaki okyanuslara dağılıyor.
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Bu da yer kabuğunun üzerindeki ağırlıktan kurtularak yükselmesine yol açıyor.
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Araştırmayı yürüten, ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden Sophie Coulson'ın da aralarında bulunduğu bilim insanlarına göre erime, buz kaybından 1000 kilometreden uzak mesafedeki yerlerde bile dünya yüzeyinde üç boyutlu (3D) karmaşık bir hareket örüntüsü oluşturabilir.
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