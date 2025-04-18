Bilim kurgu değil gerçek: İşte karşınızda dünyanın ilk robot polisi

Polis yaptığı açıklamada, “Tayland Kraliyet Polisi 7’nci Bölge polisi ve Nakhon Pathom polisi, Nakhon Pathom Belediyesi ile gövdesinin etrafında akıllı yapay zeka kameralar bulunan bir Robocop polis robotu olan ‘AI Police Cyborg 1.0’ı tanıttı. Bu polis, etkinlik alanının içinde ve çevresinde bulunan mevcut güvenlik kameralarını ve güvenliği sağlamak için uçan dronları devreye sokabiliyor. Robot polis, yüz tanıma sistemi ile, hakkında tutuklama emri bulunan bir kişi tespit edildiğinde uyarı veriyor. Etkinlik içinde tehlike yaratabilecek bıçak ve diğer silah benzeri nesneleri (su tabancaları hariç) tespit edebiliyor” denildi.