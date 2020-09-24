  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Eylül 2020 18:30

Bilim kurgu filmi değil! Japonya'nın dev robotu ilk adımı attı

Japonya, on yıllardır manga ve anime sanatının geliştirdiği robot kültürünün önde gelen figürlerinden biri olan Gundam'ı gerçek hayatta da harekete geçirdi.

Bilim kurgu filmi değil! Japonya'nın dev robotu ilk adımı attı

Japonya, on yıllardır manga ve anime sanatının geliştirdiği robot kültürünün önde gelen figürlerinden biri olan Gundam'ı gerçek hayatta da harekete geçirdi.

1/ 87
Bilim kurgu filmi değil! Japonya'nın dev robotu ilk adımı attı

1970'li yılların popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda yürütüldü.

2/ 87
Bilim kurgu filmi değil! Japonya'nın dev robotu ilk adımı attı

18 METRE UZUNLUĞUNDA 25 TON AĞIRLIĞINDA Japonya'nın Yokohama şehrindeki Gundam Fabrikası'nda bu hafta devinim denemeleri başarıyla gerçekleştirilen 18 metre yüksekliğinde ve 25 ton ağırlığındaki robot ilk adımını attı. 1 Ekim'de planlanan resmi açılış töreni ise koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3/ 87
Bilim kurgu filmi değil! Japonya'nın dev robotu ilk adımı attı

DEVASA PATATESİN İÇİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ... Big Idaho Patates Otel, farklı bir otel en farklı deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Ayrıca patates deyip geçmeyin, otelde konforunuz için her şey düşünülmüş.

4/ 87
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM