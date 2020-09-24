Bilim kurgu filmi değil! Japonya'nın dev robotu ilk adımı attı

DEVASA PATATESİN İÇİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ... Big Idaho Patates Otel, farklı bir otel en farklı deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Ayrıca patates deyip geçmeyin, otelde konforunuz için her şey düşünülmüş.