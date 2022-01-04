Bilim kurgu gerçek oluyor: NASA'nın Mars planı ilk kez açıklandı
NASA'nın Mars'ı yaşanabilir hale getirme projesinin detayları belli oldu. Geçen hafta emekli olan baş bilim insanı James Green, Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için Kızıl Gezegen’i dev bir manyetik kalkanla kaplamayı önerdi. Green, koruyucu kalkanın insan dostu bir iklim oluşmasına olanak sağlayacağını söyledi.
NASA'da 40 yıl boyunca baş bilim insanı olarak çalışan Jim Green geçen hafta emekli oldu. Fakat veda hediyesi olarak, Mars’ın insanlar için nasıl yaşanabilir bir gezegene dönüştürülebileceğini anlattı.
"DEV BİR MANYETİK ALANLA KAPLANACAK"
Green, Kızıl Gezegen’i Güneş’in yüksek enerjili güneş parçacıklarından korumak için onu dev bir manyetik kalkanla kaplamayı önerdi.
New York Times'a konuşan Green, koruyucu kalkanın Güneş’in Mars atmosferini soymasını engelleyeceğini ve gezegende insan dostu bir iklimin oluşmasını sağlayacağını söyledi:
TOPRAKTA BİTKİ YETİŞECEK
“Mars’ın atmosferinin soyulma işlemi durduğunda, yüzeyde basınç artacak ve Mars kendini dünyalaştırmaya başlayacak. Daha yüksek sıcaklık ve basınç, toprakta bitki yetiştirme sürecine başlamamızı sağlayacak” dedi.