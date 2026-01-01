Binlerce cep telefonunun sinyali kesildi! Yurt dışı telefonlar şimdi ne olacak?
Yurt dışından alınan ve kayıt ettirmeden kullanılan cep telefonlarının geçici kullanım süresi yılbaşında sıfırlanarak yeniden aktif hale geldi. BTK'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Türkiye'deki fiyatlardan telefon almak istemeyenler yurt dışından aldıkları cihazları bir takvim yılı içinde (1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arası bir takvim yılını ifade ediyor.) 4 ay boyunca kullanabiliyor. Eğer telefonda çift SIM kart yuvası ya da bir SIM kart yuvası ve e-SIM varsa bu süre 8 aya çıkıyor. 4 ay fiziki SIM kart kullanılıyor, diğer 4 ay ise e-SIM ya da diğer fiziki SIM kart yuvası kullanılarak iletişim sağlanabiliyor.
Yurt dışındaki telefonlar Türkiye'ye göre daha ucuza satılıyor. Bazı vergi kalemlerinin yurt dışında olmaması, Tax Free avantajıyla telefona ödenen KDV'nin ülkeden ayrılırken nakit ya da kredi kartına iade edilmesi gibi konular yurt dışı kayıtsız telefon almayı cazip hale getirebiliyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada telefonlarına SMS olarak gelen ve IMEI'lerin kapatılacağını görenler ne olacağını merak ediyor. Gelen SMS'te "Teknik kontroller sonucunda, e-Devlet-IMEI Kaydet hizmeti üzerinden beyan edilen ikinci IMEI numarasının aynı cihaza ait olmadığı tespit edilmiş ve kayıt dışına alınmıştır." yazıyor.
BTK'NIN KARARI KİMLERİ ETKİLEYECEK?
Çift SIM'li cihazlarda, kayıt esnasında sistem iki IMEI numarasının girilmesine izin veriyordu. Böylece, bir pasaport üzerinden iki IMEI kaydı yapılıyordu. Bu uygulamayı suiistimal etmek isteyenler ikinci IMEI alanına farklı bir yurt dışı cihazın IMEI numarasını girerek, tek pasaportla iki ayrı telefonu kayıt altına alıyordu. BTK yaptığı incelemelerde bu yöntem kullanılan telefonların sinyalini kesti.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
NTV'nin haberine göre, 1 Ocak 2026 tarihinin gelmesiyle birlikte yeni takvim yılından dolayı tek SIM kartlı olan cihazlar 120 gün daha hizmet verecek. e-SIM olan cihazlar ilk 120 günden sonra bir kez daha 120 gün kullanım imkanı sağlayacak. Bu nedenle yurt dışından IMEI kaydı yapılmadan kullanılan telefonlarda kritik 240 günlük süreç bugünden itibaren başladı.
4 AYLIK SÜRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yurt dışından alınan telefon Türkiye'deki GSM şirketlerine ait SIM kartlar takılıp kullanılmaya başlandığında 4 aylık süreç başlıyor. Ancak buradaki püf nokta telefona gelen SMS tarihi oluyor. Yurt dışından alınan ve kayıt yaptırılmasına dair gelen uyarı SMS'inin geldiği tarihten itibaren 4 ay sonrasına kadar mevcut IMEI kaydından kullanım yapılıyor. SMS geldikten sonra 4'üncü ayın bittiği gün telefon iletişime kapatılıyor ve bu noktada e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yapılarak 4 ay daha kullanılıyor. İkinci 4 aylık aşamada da yine kayıt ettirmeye ilişkin SMS'in gelmesinden sonra 4 aylık süreç başlıyor.
MAYIS AYINDA ALAN UZUN KULLANIYOR
Telefonu 1 Mayıs'ta aldığınız varsayılırsa ilk 4 aylık süreç 31 Ağustos 2025 tarihinde bitiyor. e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yaptığınız da 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci 4 ayı bitirmiş oluyorsunuz. Fakat bu noktadan sonra bir takvim yılı dolmuş olacağı için 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında arasında diğer yılın bir takvim yılı süresini dolduracağınızdan dolayı telefonu yine kullanabiliyorsunuz ve bu sayede 16 ay boyunca aralıksız olarak telefondan yararlanıyorsunuz.