Bir sonraki 2032 yılında... Merkür Güneş'in kalbinden geçti

"Retro Merkür Güneş'in Kalbinde" olarak bilinen Merkür'ün Güneş'in önünden geçme olayı bugün gerçekleşti.



Güneş'e en yakın ve Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim’de duraklamaya, 1 Kasım’dan itibaren ise geri hareketine başladı. Daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayı Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlendi. Türkiye'den de yerel saat ile yaklaşık 15.30'da başlayıp gün batımına kadar kısmen gözlenebildi.



