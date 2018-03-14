Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu
Facebook'a açtıkları davadan kazandıklarıyla Bitcoin'e yatıran ve Bitcoin'deki artış sayesinde ilk Bitcoin milyarderi olan ikiz kardeşler yeni projelerini duyurdu.
Dünyanın ilk kripto para milyoneri olan Winklevoss ikizleri bu sefer yeni projeleri ile gündemde.
İlk kripto para milyonerleri olan Winklevoss ikizleri, piyasaları yasal olarak düzenlemeye yönelik yeni projeleri Virtual Commodity Association (Sanal Ticaret Birliği) hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.