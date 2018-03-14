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  3. 14 Mart 2018 23:05

Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu

Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu

Facebook'a açtıkları davadan kazandıklarıyla Bitcoin'e yatıran ve Bitcoin'deki artış sayesinde ilk Bitcoin milyarderi olan ikiz kardeşler yeni projelerini duyurdu.

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Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu

Dünyanın ilk kripto para milyoneri olan Winklevoss ikizleri bu sefer yeni projeleri ile gündemde.

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Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu

İlk kripto para milyonerleri olan Winklevoss ikizleri, piyasaları yasal olarak düzenlemeye yönelik yeni projeleri Virtual Commodity Association (Sanal Ticaret Birliği) hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu

Winkloves ikizleri adıyla tanıdığımız girişimci kardeşlerin projesi dijital piyasaları yasal bir şekilde denetleme ve düzenlemeyi ön görüyor.

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