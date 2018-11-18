Black Friday çılgınlığında büyük tehlike
Yılın en büyük alışveriş dönemi ''Black Friday''de, bazı bankacılık Truva atları özellikle Avrupa ve gelişmekte olan pazarlarda düzinelerce e-ticaret sitesini hedef aldı
Yılın en büyük alışveriş dönemi başlarken Kaspersky Lab tarafından yapılan yeni bir araştırma, bankacılık Truva atlarının popüler tüketici markalarını hedef alarak bu siteler üzerinden kimlik bilgilerini ve diğer bilgileri çaldığını ortaya çıkardı.
Kaspersky Lab teknolojileri 2018’in 3. çeyreğinde toplam 9,2 milyon saldırı teşebbüsü tespit etti. Bu sayı 2017’nin tamamında 11,2 milyondu.
Tek bir zararlı yazılım ailesinin tespit sayısı %34 arttı. Saldırıya uğrayan e-ticaret sitelerinin yarısını tanınmış moda, ayakkabı, hediyelik eşya, oyuncak markaları ve büyük mağazaların siteleri oluşturuyor.