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  3. 18 Kasım 2018 11:10

Black Friday çılgınlığında büyük tehlike

Yılın en büyük alışveriş dönemi ''Black Friday''de, bazı bankacılık Truva atları özellikle Avrupa ve gelişmekte olan pazarlarda düzinelerce e-ticaret sitesini hedef aldı

Black Friday çılgınlığında büyük tehlike

Yılın en büyük alışveriş dönemi başlarken Kaspersky Lab tarafından yapılan yeni bir araştırma, bankacılık Truva atlarının popüler tüketici markalarını hedef alarak bu siteler üzerinden kimlik bilgilerini ve diğer bilgileri çaldığını ortaya çıkardı.

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Black Friday çılgınlığında büyük tehlike

Kaspersky Lab teknolojileri 2018’in 3. çeyreğinde toplam 9,2 milyon saldırı teşebbüsü tespit etti. Bu sayı 2017’nin tamamında 11,2 milyondu.

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Black Friday çılgınlığında büyük tehlike

Tek bir zararlı yazılım ailesinin tespit sayısı %34 arttı. Saldırıya uğrayan e-ticaret sitelerinin yarısını tanınmış moda, ayakkabı, hediyelik eşya, oyuncak markaları ve büyük mağazaların siteleri oluşturuyor.

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Black Friday çılgınlığında büyük tehlike

İtalya, Almanya, ABD, Rusya ve gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılar özellikle risk altında gözüküyor.

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