BMW, logosunun ne anlama geldiğini açıkladı
Alman otomotiv devi BMV, yıllardır merak edilen logosunun ne anlama geldiğini açıklayarak tartışmalara son noktayı koydu.
BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmiş oldu.
Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz?
İşte şrketlerin ikonik logolarının anlamları...
Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.