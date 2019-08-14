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  3. 14 Ağustos 2019 10:39

BMW, logosunun ne anlama geldiğini açıkladı

Alman otomotiv devi BMV, yıllardır merak edilen logosunun ne anlama geldiğini açıklayarak tartışmalara son noktayı koydu.

BMW, logosunun ne anlama geldiğini açıkladı

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmiş oldu.

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BMW, logosunun ne anlama geldiğini açıkladı

Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz?

İşte şrketlerin ikonik logolarının anlamları...

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BMW, logosunun ne anlama geldiğini açıkladı

Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.

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BMW, logosunun ne anlama geldiğini açıkladı

Teknoloji devi Google'ın yeni logosunun ardında altın oran var. Apple'ın logosunda da başvurduğu altın oranı matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tarif etmek mümkün.

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