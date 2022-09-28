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Bomba özellik: Instagram ve Facebook birleşiyor!

Sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta, Instagram ile Facebook'a getirilecek yeni özelliği duyurdu.

Bomba özellik: Instagram ve Facebook birleşiyor! - Resim: 1

Meta, Facebook ve Instagram'daki kişilerin birden fazla hesap ve profile erişmesini, oluşturmasını ve bunlar arasında gezinmesini kolaylaştıracak yeni özellikleri duyurdu. İşte yeni özellikler...

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Bomba özellik: Instagram ve Facebook birleşiyor! - Resim: 2

Sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta, Facebook ve Instagram'ın, hesaplar arası geçişi için yeni bir güncellemeye hazırlanıyor.

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Bomba özellik: Instagram ve Facebook birleşiyor! - Resim: 3

Yeni eklenen özellikle kullanıcılar, hem Facebook hem de Instagram arasındaki hesaplarına kolay yoldan geçiş yapabilecek.

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Bomba özellik: Instagram ve Facebook birleşiyor! - Resim: 4

Profillerin tek bir alanda olması, uygulama içi deneyimi de artıracak.

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