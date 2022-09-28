Bomba özellik: Instagram ve Facebook birleşiyor!
Sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta, Instagram ile Facebook'a getirilecek yeni özelliği duyurdu.
Meta, Facebook ve Instagram'daki kişilerin birden fazla hesap ve profile erişmesini, oluşturmasını ve bunlar arasında gezinmesini kolaylaştıracak yeni özellikleri duyurdu. İşte yeni özellikler...
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Sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta, Facebook ve Instagram'ın, hesaplar arası geçişi için yeni bir güncellemeye hazırlanıyor.
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Yeni eklenen özellikle kullanıcılar, hem Facebook hem de Instagram arasındaki hesaplarına kolay yoldan geçiş yapabilecek.
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Profillerin tek bir alanda olması, uygulama içi deneyimi de artıracak.
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