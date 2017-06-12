Bu haberi okumadan televizyon almayın !

Ekran Boyutu



İzleme uzaklığına göre ekran boyutu kişisel tercihe göre belirlenebilse de hangi ekranın ne tür bir odaya uygun olabileceğini anlamak için size basit bir formül önerebiliriz. Almayı düşündüğünüz ekranın boyutunu 1,5 ve 2'yle çarpın. Çıkan değerleri metreye çevirin.

