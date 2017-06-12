Bu haberi okumadan televizyon almayın !
Eğer yeni bir televizyon almak üzereyseniz ve kafanız karışıksa mutlaka okuyun; televizyon alırken hata yapmayın.
Ekran Boyutu
Akıllı TV satın alma rehberi içinde ilk öne çıkan konu ekran boyutu. Günümüzde 14 inçten 100 inçe kadar çok geniş bir ölçekte TV bulmak mümkün. Ekran boyutu, TV'nizden alacağınız keyfi etkileyen en büyük etken. Burada da televizyonu koyacağınız odanın boyutu ve oturacağınız yerin TV'den uzaklığı önem kazanıyor.
Ekran Boyutu
İzleme uzaklığına göre ekran boyutu kişisel tercihe göre belirlenebilse de hangi ekranın ne tür bir odaya uygun olabileceğini anlamak için size basit bir formül önerebiliriz. Almayı düşündüğünüz ekranın boyutunu 1,5 ve 2'yle çarpın. Çıkan değerleri metreye çevirin.
Ekran Boyutu
Almayı düşündüğünüz ekran boyutuna sahip televizyon, odanızda oturduğunuz yere elde ettiğiniz metre değerleri arasında bir mesafede olmalı. Örneğin 42 inçlik bir model düşünüyorsanız, bu formüle göre TV'yi oturduğunuz yere 1,6 ila 2,1 metre arasındaki bir mesafeye yerleştirirseniz tatminkar bir izleme deneyimi alabilirsiniz.