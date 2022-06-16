Bu hafta sonu vizyonda yer alacak filmler belli oldu
16 Haziran Cuma günü merakla beklenen birçok film vizyona girecek. İşte 16 Haziran Cuma günü vizyona girecek filmler...
Justin Benson ve Aaron Moorhead’in yönetmen koltuğunu paylaştığı bilim kurgu filmi Senkronik (Synchronic), New Orleans'ta iki sağlık çalışanının, gizemli bir kimyasalla ilişkilendirilen korkunç cinayetler sonrası değişen hayatlarını konu ediniyor.
Korku üçlemesinin son filmi Son Seans: MTTH, çocukluğunda yaşadığı ebeveyn travması sebebiyle psikolojik sorunlar yaşayan Selim'in, rutin hayatına devam ederken bir yolculuk esnasında fobilerinin beklenmedik şekilde tetiklenmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.
Ahmet Kapucu’nun yönettiği; Ulaş İnan Torun, Ekin Türkmen ve Asuman Dabak gibi usta isimlerin rol aldığı kahkaha tufanına yol açacak 41 Kere Maşallah, aşık olduğu Pelin'e kavuşabilmek için daha önceden kendisine yapılan büyüden kurtulmaya çabalayan Naci'nin hikâyesini anlatıyor.
Gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinemaya çekecek Geçmişe Dönüş (Memory), peşindekilerden kurtulmak için çok geç olmadan yıllardır kazandığı becerilerini kullanmak zorunda olan bir suikastçının hikayesini konu ediniyor. Film, hafıza kaybı yaşayan kiralık bir suikastçı olan Alex’in emekli olmadan önce son bir görevle mücadele edişini anlatıyor.