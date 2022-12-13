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Bu şifreleri sakın kullanmayın! En çok tercih edilen şifreler belli oldu

Birçok kullanıcı internette hesap oluştururken kolay hatırlanan şifreleri tercih ediyor. İşte 2022 yılında en çok kullanılan o şifreler...

Bu şifreleri sakın kullanmayın! En çok tercih edilen şifreler belli oldu - Resim: 1

Online alışveriş yapmak, bir mobil uygulamaya kaydolmak veya internette video izlemek istendiğinde mutlaka bir üyelik açılması ve bu üyelik için bir parola belirlenmesi gerekiyor. Bu parolayı oluştururken birçok kullanıcı güçlü şifreler oluşturmaktansa kolay hatırlayabilecekleri şifreleri belirlemeyi tercih ediyor. Hesaplar için kolay, akılda kalıcı şifreler oluşturmak her ne kadar cazip gelse de bu durum kötü niyetli kişilerin hesaplara erişimini kolaylaştırıyor. 

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Bu şifreleri sakın kullanmayın! En çok tercih edilen şifreler belli oldu - Resim: 2

Şifreleri hatırlamak ve tahmin etmek ne kadar kolay olursa, siber suçlulara karşı da o kadar savunmasız olunabildiğini ifade eden Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dark webe sızan hesap bilgilerinde bulunan en yaygın 20 şifreyi ve şifre hırsızlığında kullanılan 5 yöntemi sıralıyor.

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Bu şifreleri sakın kullanmayın! En çok tercih edilen şifreler belli oldu - Resim: 3

HESAPLARDA EN ÇOK KULLANILAN 20 ŞİFRE

Gün geçtikçe artan siber tehditler, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketleri ve internet ortamında online olarak bulunan birçok kullanıcının verilerini güvende tutmasını zorlaştırıyor. Siber saldırıların büyük çoğunluğunu oluşturan şifre odaklı saldırılar, siber saldırganların istedikleri tüm bilgilere erişmesine olanak sağlıyor. Yakın zamanda dark webe sızan hesap bilgilerinde bulunan en yaygın 20 şifrenin listesi yayınlanırken en sık kullanılan parolalardan bazılarının son derece ilginç olduğu gözlemleniyor. İşte en yaygın 20 şifre;

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Bu şifreleri sakın kullanmayın! En çok tercih edilen şifreler belli oldu - Resim: 4

1. 123456

2. 123456789

3. Qwerty

4. Password

5. 12345

6. 12345678

7. 111111

8. 1234567

9. 123123

10. Qwerty123

11. 1q2w3e

12. 1234567890

13. DEFAULT

14. 0

15. Abc123

16. 654321

17. 123321

18. Qwertyuiop

19. Iloveyou

20. 666666

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