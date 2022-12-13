Bu şifreleri sakın kullanmayın! En çok tercih edilen şifreler belli oldu

Online alışveriş yapmak, bir mobil uygulamaya kaydolmak veya internette video izlemek istendiğinde mutlaka bir üyelik açılması ve bu üyelik için bir parola belirlenmesi gerekiyor. Bu parolayı oluştururken birçok kullanıcı güçlü şifreler oluşturmaktansa kolay hatırlayabilecekleri şifreleri belirlemeyi tercih ediyor. Hesaplar için kolay, akılda kalıcı şifreler oluşturmak her ne kadar cazip gelse de bu durum kötü niyetli kişilerin hesaplara erişimini kolaylaştırıyor.