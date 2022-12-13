Bu şifreleri sakın kullanmayın! En çok tercih edilen şifreler belli oldu
Birçok kullanıcı internette hesap oluştururken kolay hatırlanan şifreleri tercih ediyor. İşte 2022 yılında en çok kullanılan o şifreler...
Online alışveriş yapmak, bir mobil uygulamaya kaydolmak veya internette video izlemek istendiğinde mutlaka bir üyelik açılması ve bu üyelik için bir parola belirlenmesi gerekiyor. Bu parolayı oluştururken birçok kullanıcı güçlü şifreler oluşturmaktansa kolay hatırlayabilecekleri şifreleri belirlemeyi tercih ediyor. Hesaplar için kolay, akılda kalıcı şifreler oluşturmak her ne kadar cazip gelse de bu durum kötü niyetli kişilerin hesaplara erişimini kolaylaştırıyor.
Şifreleri hatırlamak ve tahmin etmek ne kadar kolay olursa, siber suçlulara karşı da o kadar savunmasız olunabildiğini ifade eden Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dark webe sızan hesap bilgilerinde bulunan en yaygın 20 şifreyi ve şifre hırsızlığında kullanılan 5 yöntemi sıralıyor.
HESAPLARDA EN ÇOK KULLANILAN 20 ŞİFRE
Gün geçtikçe artan siber tehditler, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketleri ve internet ortamında online olarak bulunan birçok kullanıcının verilerini güvende tutmasını zorlaştırıyor. Siber saldırıların büyük çoğunluğunu oluşturan şifre odaklı saldırılar, siber saldırganların istedikleri tüm bilgilere erişmesine olanak sağlıyor. Yakın zamanda dark webe sızan hesap bilgilerinde bulunan en yaygın 20 şifrenin listesi yayınlanırken en sık kullanılan parolalardan bazılarının son derece ilginç olduğu gözlemleniyor. İşte en yaygın 20 şifre;
1. 123456
2. 123456789
3. Qwerty
4. Password
5. 12345
6. 12345678
7. 111111
8. 1234567
9. 123123
10. Qwerty123
11. 1q2w3e
12. 1234567890
13. DEFAULT
14. 0
15. Abc123
16. 654321
17. 123321
18. Qwertyuiop
19. Iloveyou
20. 666666