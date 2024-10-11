Bugün ve yarın gözünüz gökyüzünde olsun: Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı geliyor
Türkiye Uzay Ajansı, 2023 yılında keşfedilen Tsuchinshan-ATLAS kuyruklu yıldızının 11-12 ekimde Dünya’dan görülebileceğini açıkladı.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen ‘C/2023 A3’ün (Tsuchinshan-ATLAS) 11-12 Ekim’de görülebileceğini duyurdu.
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Kuyruklu yıldızın “gökyüzünde şov yapacağı” belirtilen açıklamada, “C/2023 A3, 2 Ekim’de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını bile geride bıraktı” bilgisi verildi. Açıklamaya göre üstelik daha zirve parlaklığına bile gelmedi.
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11 Ekim’den itibaren, bu harika kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre’den çıplak gözle görülebilecek.
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TUA, “Ne kadar parlak olacağını o gün deneyimleyeceğiz!” derken “12 Ekim civarında, Dünya’ya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacağını” da belirtti.
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