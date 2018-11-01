Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !

Fixmoji



Binlerce emojinin olduğu sistemlerde, şöyle bir bakınca yalnızca birkaç tanesini kullandığımızı muhtemelen hepimiz fark etmişizdir. Fixmoji, favori emojilerinizi seçmenizi sağlar, böylece onlara ulaşmak istediğiniz zaman bunu çok daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Favori emojilerinizin klavyedeki konumlarını dilediğiniz gibi değiştirin.