Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !
iPhone kullanıcıları için bazı uygulamalar bedava oldu.
Az önce açıklandı, bedava oldu! İşte telefon sahiplerinin şu an bedava alabileceği o uygulamalar...
Molight
Molight, fotoğraflarınıza beş müzik türünün (klasik, caz, blues, halk, pop) filtrelerini uygulamanızı sağlayan ilginç bir uygulama. Her müzik türünün benzersiz hissi ile fotoğraflarınızı geliştirin ve değiştirin.
Fixmoji
Binlerce emojinin olduğu sistemlerde, şöyle bir bakınca yalnızca birkaç tanesini kullandığımızı muhtemelen hepimiz fark etmişizdir. Fixmoji, favori emojilerinizi seçmenizi sağlar, böylece onlara ulaşmak istediğiniz zaman bunu çok daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Favori emojilerinizin klavyedeki konumlarını dilediğiniz gibi değiştirin.