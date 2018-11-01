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  3. 01 Kasım 2018 23:23

Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !

iPhone kullanıcıları için bazı uygulamalar bedava oldu.

Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !

Az önce açıklandı, bedava oldu! İşte telefon sahiplerinin şu an bedava alabileceği o uygulamalar...

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Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !

Molight

Molight, fotoğraflarınıza beş müzik türünün (klasik, caz, blues, halk, pop) filtrelerini uygulamanızı sağlayan ilginç bir uygulama. Her müzik türünün benzersiz hissi ile fotoğraflarınızı geliştirin ve değiştirin.

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Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !

Fixmoji

Binlerce emojinin olduğu sistemlerde, şöyle bir bakınca yalnızca birkaç tanesini kullandığımızı muhtemelen hepimiz fark etmişizdir. Fixmoji, favori emojilerinizi seçmenizi sağlar, böylece onlara ulaşmak istediğiniz zaman bunu çok daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Favori emojilerinizin klavyedeki konumlarını dilediğiniz gibi değiştirin.

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Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !

Word Dream Pro

Muhteşem tasarımlarını göstermeye hazır mısın? O zaman sadece tek bir dokunuş yeterli. Bu uygulama ile kullandığınız fotoğrafların üzerine çok estetik durabilecek şekilde yazılar yazabilirsiniz.

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