Çalınan sosyal medya hesaplarından terör propagandası

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün son dönemde derneğe yapılan müracaatlar arasında en çok bu dolandırıcılık yöntemine ilişkin müracaat geldiğini belirterek, "Instagram üzerinden çok farklı bir yöntemle dolandırıcılar binlerce kişi tuzaklarına düşürdüler. Bu yöntem Instagram hesaplarını mesaj yoluyla Instagram Telif Merkez, Instagram Kurumsal, Instagram Official birtakım hesap adı altında mesajlar göndermek suretiyle bu mesajlarda kişilerin hesaplarında telif hakkı ihlalleri gerçekleştiğine dair ve bu ihlalin önlenebilmesi amacıyla 24 saat içerisinde müracaat edilmesi ve gönderilen linke tıklanması şeklinde bir yöntem uygulanıyor. Bu yöntemle kişiler panik halinde bu linke tıklayarak telif hakkı sorununu önleme çabası içerisine giriyor. Tıklanmasıyla birlikte de kişilerin hesaplarını ele geçiyor bu dolandırıcılar. Hesap ele geçirme gerçekleştikten sonra çeşitli menfaat teklifleri yani para ödenmesi gibi veya bunun dışında yüksek takipçili hesaplar üzerinde birtakım dolandırıcılık faaliyetlerine yapmaya devam ediyorlar. Bunun yanı sıra bazı terör örgütleri, suç örgütleri açısından bu tip hesapların propaganda amaçlı kullanıldığına defalarca şahit olmuş durumdayız" dedi.