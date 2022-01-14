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Çarpıcı cep telefonu araştırması: 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik

App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını telefonlarında harcadıklarını belirtildi.

Çarpıcı cep telefonu araştırması: 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik - Resim: 1

Raporda insanların günde ortalama 4,8 saatlerini telefonlarına ayırdığına yer verildi.

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Çarpıcı cep telefonu araştırması: 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik - Resim: 2

BBC'nin haberine göre; App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.

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Çarpıcı cep telefonu araştırması: 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik - Resim: 3

App Annie raporunda insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

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Çarpıcı cep telefonu araştırması: 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik - Resim: 4

Söz konusu rapor; Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dahil 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.

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