Çarpıcı cep telefonu araştırması: 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik
App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını telefonlarında harcadıklarını belirtildi.
Raporda insanların günde ortalama 4,8 saatlerini telefonlarına ayırdığına yer verildi.
1 / 9
BBC'nin haberine göre; App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.
2 / 9
App Annie raporunda insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.
3 / 9
Söz konusu rapor; Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dahil 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.
4 / 9