Çelik Kubbe artık daha güçlü: 6 yeni teknoloji ilk kez görücüye çıktı
ASELSAN, SAHA 2026 Fuarı'nda aralarında ILGAR, KORAL AD ve EJDERHA 210 gibi sistemlerin bulunduğu 6 yeni teknolojisini ilk kez tanıttı.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Fuarda Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi, KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ile EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi ilk kez tanıtıldı.
'ASELSANIMIZIN VE KIYMETLİ ÇALIŞANLARININ ÜRETTİĞİ DEĞERLİ ÜRÜNLERİ GÖRDÜK'
Tanıtım töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün tekrardan göğsümüzü kabartan ASELSANIMIZIN ve kıymetli çalışanlarının ürettiği değerli ürünleri gördük. Hepsi bize gurur veriyor. Çünkü önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'de bunlara güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar. ASELSAN'ın hepsini ayrı ayrı kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi
'SAHAYA HIZLICA TESLİM EDİLEBİLEN SİSTEMLER BAKIMINDAN ÖRNEKLER SUNULDU'
Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığımızla ortaya koyduğumuz yeni yaklaşımla özellikle ucuz, hızlı üretilebilen ve sahaya hızlıca teslim edilebilen sistemler bakımından da örnekler sunuldu. Bunlar da bizi memnun etti. Özellikle insansız hava araçlarındaki tehditlere karşı seri üretim yapılabilecek ve savunma sanayi üretim yaklaşımımıza yeni soluk katabilecek ticari birtakım unsurları da entegre ederek ortaya konulan örneklerden ve sonuçlardan bize bahsettiler. Bunlar da bize ayrı memnuniyet verdi" ifadelerini kullandı
İSMİNİ 'HIZLI VE ANİ HÜCUMDAN' ALDI
Elektromanyetik spektrumda üstünlük sağlayacak teknolojileri arasında yerini alacak olan ILGAR ile ani taarruz, kesintisiz kontrol imkanı sağlanacak. İsmini 'hızlı ve ani hücumdan' alan ILGAR, farklı platformlarda V/UHF ve SHF (kısmi) frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine Elektronik Taarruz (ET) uygulanması amacıyla geliştirildi. Sistem, hedef frekans bandı haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor. Frekans atlamalı sinyallere karşı uygulanabilir reaktif karıştırma, dost telsiz frekanslarını koruma altyapısı, karıştırmaya destek amaçlı elektronik destek, sinyal yön kestirme ve konum bulma, hareket halinde elektronik taarruz yetenekleri sistemin kritik özellikleri arasında yer alıyor.
'KORAL' TANITILDI
Hava savunmasındaki oyun değiştirici etkiye sahip KORAL da aynı platformda elektronik destek ve elektronik taarruz alt sistemlerini birlikte barındıran bir Kara Konuşlu Mobil Radar Elektronik Harp sistemi olarak dikkat çekiyor. Sistem, tespit ettiği hedef hava ve kara radarların kapsama alanlarını azaltır. Aynı zamanda belirli süreler içerisinde aldatma veya karıştırma formlarında elektronik taarruz uyguluyor. KORAL, sahip olduğu özelliklerle elektronik taarruz uygulayacağı tehdit hava ve kara platformu radarlarını tespit ve teşhis ederken, kimliklendirme ve detaylı tespit fonksiyonları ile kendi yayın listesini oluşturuyor.