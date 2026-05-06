Çelik Kubbe artık daha güçlü: 6 yeni teknoloji ilk kez görücüye çıktı

'ASELSANIMIZIN VE KIYMETLİ ÇALIŞANLARININ ÜRETTİĞİ DEĞERLİ ÜRÜNLERİ GÖRDÜK'

Tanıtım töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün tekrardan göğsümüzü kabartan ASELSANIMIZIN ve kıymetli çalışanlarının ürettiği değerli ürünleri gördük. Hepsi bize gurur veriyor. Çünkü önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'de bunlara güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar. ASELSAN'ın hepsini ayrı ayrı kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi

'SAHAYA HIZLICA TESLİM EDİLEBİLEN SİSTEMLER BAKIMINDAN ÖRNEKLER SUNULDU'

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığımızla ortaya koyduğumuz yeni yaklaşımla özellikle ucuz, hızlı üretilebilen ve sahaya hızlıca teslim edilebilen sistemler bakımından da örnekler sunuldu. Bunlar da bizi memnun etti. Özellikle insansız hava araçlarındaki tehditlere karşı seri üretim yapılabilecek ve savunma sanayi üretim yaklaşımımıza yeni soluk katabilecek ticari birtakım unsurları da entegre ederek ortaya konulan örneklerden ve sonuçlardan bize bahsettiler. Bunlar da bize ayrı memnuniyet verdi" ifadelerini kullandı